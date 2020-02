WK-zilver voor Van Schip op Omnium

Van Schip was na de scratch (7e), de temporace (1e) en de afvalrace (3e) als tweede in het klassement aan het slotonderdeel begonnen en dreigde die plek te verspelen toen Walls een ronde pakte. Maar de Nederlander deed in de slotfase, samen met de ongenaakbare Thomas, hetzelfde en stelde zo het zilver veilig. Thomas eindigde met 158 punten. Van Schip had er 135, Walls 117.

Thomas was eerder in 2017 al wereldkampioen. Van Schip pakte een jaar later in Apeldoorn het zilver. De nieuwe medaille op het omnium bezorgde hem gemengde gevoelens. ,,Ik ben er aan de ene kant een beetje zuur van, maar het is er ook wel eentje om trots op te zijn”, vertelde de geboren Schalkwijker, die al jaren in Wageningen woont. Hij stuitte in het Velodrom van Berlijn op een renner die net iets sterker bleek.

Volledig scherm © EPA

Op de scratch kende hij een moeizaam begin. ,,Ik moest er even inkomen. Daar baal ik van. De temporace daarna was gewoon goed. Op de afvalrace maakte ik een schoonheidsfoutje. Het was eigenlijk wel een supersteady dagje. Ik geef mezelf een negen.”

Van Schip is een verteller met soms vreemde invallen. Terugdenkend aan de temporace werd hij haast lyrisch. ,,Die was een 10 plus. Als je ooit 60 bent en achter de geraniums zit moet je gewoon deze race opzetten. Daar word je gelukkig van.”