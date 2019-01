Wöber voor 10,5 miljoen euro van Ajax naar Sevilla

Het bedrag kan met eventuele bonussen nog oplopen tot 11 miljoen euro. Wöber kwam in de zomer van 2017 over van Rapid Wien en kostte Ajax toen zo’n 7,5 miljoen. In Amsterdam wist hij nooit echt een vaste waarde te worden, maar bij enkele gelegenheden waar hij wél mocht opdraven maakte hij indruk. Zo speelde hij in het uitduel met Bayern München in de Champions League bijzonder sterk. In totaal speelde de drievoudig Oostenrijks international 39 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer. Wöber stond nog tot medio 2021 onder contract in Amsterdam.