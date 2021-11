Woede bij KNVB over sluiten stadions: ‘Voetbal is niet het probleem, maar wordt wel gestraft’

Spar­ta-doel­man Okoye over toptrans­fer: ‘Watford heeft me gehaald als nummer 1’

Voor Sparta-doelman Maduke Okoye waren meerdere clubs in de markt. Maar de 22-jarige doelman hoefde over Watford niet lang na te denken. ,,Als je zo’n aanbieding krijgt, dan moet je dat gewoon doen’’, zegt Okoye in een gesprek met Transfermarkt.de.

