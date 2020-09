Woede, ongeloof en treurnis bij De Graafschap na gitzwarte avond; grote zorgen om Seuntjens

NEC machteloos en krachte­loos onderuit tegen Almere City

20 september NEC staat na vier speelrondes op twee nederlagen. Door een zwakke beurt tegen Almere City (1-0 verlies) bivakkeert de Nijmeegse club in de subtop van de eerste divisie. Voor een rol van betekenis in de competitie is een stevige kwaliteitsverbetering in De Goffert nodig.