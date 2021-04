Wonderbaarlijke opmars Emmen duurt voort dankzij hattrick De Leeuw: ‘Nog vier finales’

,,Onze supporters zijn altijd achter ons blijven staan”, sprak De Leeuw glunderend bij ESPN . ,,Het is 22 wedstrijden moeilijk geweest. Dan is het nu wel heel mooi dat je al acht duels ongeslagen bent, en ja, drie keer scoren is ook wel heerlijk natuurlijk. “

FC Emmen, dat maar liefst 18 punten haalde uit de laatste acht duels, moet als nummer 16 nog 1 punt goedmaken op Willem II om in de veilige regionen van de Eredivisie te belanden. ,,We zijn nu weer een plaatsje gestegen op de ranglijst, maar we zijn er nog niet. Dat gevoel hebben we ook nog helemaal niet. We hebben nog vier finales te gaan”, besefte hij. ,,Volgende week spelen we tegen Ajax uit. Dat is ook een interessante wedstrijd voor ons.”