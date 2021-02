Wordt deze Nijmeegse speler van FC Den Bosch international voor Canada?

Het begon in 2019. Frank Sturing, zoon van een in Calgary geboren vader, keek om zich heen en hakte een knoop door. De talentvolle centrale verdediger was als jeugdspeler uitgekomen voor Nederland -18, Nederland -19 en Nederland -20, maar snapte dat hij voor het echte Oranje achteraan de rij zou moeten aansluiten. Mannen als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij duw je immers niet zomaar opzij. ,,Ik denk dat Nederland beschikt over de beste centrale verdedigers ter wereld’’, zegt de in Nijmegen geboren Sturing tegen het Canadese TSN . ,,Dus op enig moment moet je realistisch zijn over je kansen. En die zijn een stuk groter bij het Canadese elftal.”

Aanpassing in contract

Sturing startte een procedure om Canadees te worden en afgelopen maart plofte zijn paspoort op de deurmat. In de zomer transfereerde hij van NEC naar FC Den Bosch, waar hij in zijn contract liet opnemen dat hij wedstrijden mocht overslaan voor een trainingskamp met het Canadese elftal. Als hij daarvoor uitgenodigd zou worden tenminste.



Afgelopen maand was het zover; bondscoach John Herdman nam Sturing mee voor een trainingskamp in de Verenigde Staten. ,,Een geweldig eer”, aldus Sturing. ,,Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.”



Nu hoopt Sturing op de volgende stap, een daadwerkelijke interland spelen. Bovendien kan hij gezien zijn leeftijd nog voor Canada uitkomen in het olympische kwalificatietoernooi komende maart in Mexico. Voor die tijd Canada bezoeken, iets wat hij nog nooit deed, zit er echter niet in. ,,Ik wil al tijden een keer op vakantie naar Canada gaan”, legt Sturing uit. ,,Maar dat is niet eenvoudig als je telkens maar een paar weekjes vrij bent, want ik wil samen met mijn vader gaan. Hopelijk komt het er gauw een keer van!”