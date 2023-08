Wordt Feyenoord - PSV reclame voor het voetbal? 'Mede dankzij Arne Slot zijn zij favoriet’

met video/podcast Arne Slot en Peter Bosz zijn adepten van dezelfde school: ‘Guardiola ís Cruijff’

Met twee aanhangers van hetzelfde voetbalgeloof als coaches belooft Feyenoord-PSV morgen een bijzondere clash te worden. Voor zowel Arne Slot als voor Peter Bosz geldt: winst van de Johan Cruijff Schaal is leuk, maar minstens zo belangrijk is de manier waarop. ,,Het grootste compliment dat je als trainer kunt krijgen, is dat je ergens voor staat.”