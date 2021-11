,,Als Arjen zondag zijn voetbalschoenen meebrengt, mag hij van mij in de laatste minuten nog invallen ook”, zei Buijs gekscherend over de clublegende, wiens afscheid ervoor heeft gezorgd dat er meer kaarten zijn verkocht dan gebruikelijk.



,,En dat is terecht. Als je ziet wat Robben voor de club heeft gedaan, en in de toekomst hopelijk ook nog gaat doen, dan verdient hij een volle Euroborg. Hij is een clubicoon. Een combinatie van corona en het beperkte aantal wedstrijden dat Arjen vorig seizoen heeft kunnen spelen, heeft ertoe geleid dat het hem niet gegeven is geweest om als speler op het veld voor volle tribunes afscheid te nemen van de supporters. Het is daarom mooi dat dit zondag op een andere manier alsnog kan.”