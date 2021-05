Wordt ‘verrader’ Seuntjens de promotieheld van De Graafschap? ‘Ik wil de club in eredivisie achterlaten’

Orhan Džepar en Helmond Sport hebben geen motivatie­bo­nus nodig: ‘Geniet wel van alle acties’

17:45 Orhan Džepar mag dan meer dan 120 kilometer verderop in Brabant huizen, de voormalig middenvelder van Go Ahead Eagles ontgaat maar weinig van alle spanning en hectiek rond de aanstaande apotheose in de Keuken Kampioen Divisie.