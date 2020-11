Wormuth terug op de bank bij Heracles na coronabesmetting

Zijn uitslag bij de wekelijkse coronatest die donderdag is afgenomen, is negatief. Heracles won zowel van Telstar (3-0) als FC Utrecht (4-1). ,,Het is de bevestiging van de stijgende lijn die in ons spel te zien is. Dat willen we zaterdagavond graag opnieuw laten zien. In Venlo zal het lastig worden, maar zeker niet onmogelijk. We spelen tegen een gelijkwaardige tegenstander, een stugge ploeg die er al jaren in slaagt om met minimale middelen het maximale te presteren. Dat is knap”, aldus Wormuth, die niet kan beschikken over de geblesseerde spelers Janis Blaswich, Kasper Lunding en Navajo Bakboord.