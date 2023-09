Worstelend Oranje zet dankzij fraaie goal Wout Weghorst grote stap richting EK na zege op Ierland

Een helft lang werd het Nederlands elftal weggeblazen in Dublin, maar net op tijd richtte Oranje zich op tegen Ierland: 1-2. Wederom moest bondscoach Ronald Koeman tactisch ingrijpen, opnieuw toonde Nederland zich uiterst kwetsbaar, maar zowaar: het EK is binnen handbereik.

Op zijn knieën glijdt Wout Weghorst over het gras van het Aviva Stadium, tien minuten na rust, brullend van vreugde. Pal voor het vak met Nederlandse fans viert de invaller zijn feestje, gevolgd door een sliertje opgeluchte ploeggenoten, meteen na zijn treffer op aangeven van - wie anders - Denzel Dumfries: 1-2.



Het is een doelpunt dat het zinderende Ierse stadion voor het eerst echt stil krijgt zondagavond, na een dramatische eerste helft van Nederland. Wederom heeft bondscoach Ronald Koeman een tactische ingreep nodig om Oranje op de rit te krijgen: deze keer door juist weer terug te schakelen naar een systeem met vleugelaanvallers én een aanvallende middenvelder.

Systeemwissel

Het zal niet de laatste keer zijn. Wederom bleek in Dublin dat dit Nederlands elftal niet in staat is zelf oplossingen te vinden bij tegenwind, kwalitatief kwetsbaar als het is op te veel posities. In de twee cruciale interlands tegen Griekenland en Ierland tekende zich daarmee een team af dat het van flexibiliteit zal moeten hebben, bijgestuurd door een pragmatische, improviserende bondscoach.

Dat was onder zijn voorganger Louis van Gaal niet heel anders. Die bondscoach speelde in de kwalificatieduels meestal 4-3-3, om richting en op het WK te switchen naar een degelijker en dynamischer 3-5-2.

Koeman ondervond deze week dat het per wedstrijd zal verschillen wat er gevraagd wordt bij dit Oranje. Tegen sterkere landen bleek de aloude speelwijze met vleugelspelers en slechts twee centrumverdedigers veel te fragiel, tegen de rennende en vliegende Ieren blijkt het na rust wél een oplossing.

Volledig scherm Wout Weghorst was de matchwinner voor Oranje met zijn goal tien minuten na rust. © AP

Toch heeft zondagavond lang niet alles met tactiek te maken. De start van Oranje houdt in Dublin vooral het midden tussen dramatisch en lachwekkend, met een tafereel dat meteen pijn doet aan de ogen. Er is amper een minuut gespeeld als keeper Mark Flekken op het absurde idee komt om Frenkie de Jong aan te spelen, op een paar meter van de goal, nota bene met twee briesende en jagende Ieren in zijn nek.

Het loopt ternauwernood goed af omdat Mats Wieffer het schot van Chiedozie Ogbene blokt, maar een halve minuut later gaat het alsnog mis. Uit de toegekende corner krijgt Virgil van DIjk de bal ongelukkig op zijn arm in een luchtduel - waarop scheidsrechter Irfan Peljto naar de stip wijst. Spits Adam Idah schiet overtuigend raak: 1-0.

Typerend voor Oranje

Het zijn drie minuten die typerend zijn voor hoe het Nederlands elftal het kwalificatieduel denkt te kunnen spelen. Ongeconcentreerd, lomp, nerveus en hooghartig: het is werkelijk geen gezicht hoe Oranje voor de dag komt.

De orkaan van energie, power en geluid in het Aviva Stadium mag dan bij vlagen verpletterend zijn, een verrassing kan dat niet zijn: de Ieren spelen exact zoals ze al talloze jaren doen. Met een ongekend soort leeuwenhart in een moordend tempo, gedragen door het heerlijke gebrul op de tribunes.

Dat Oranje na 19 minuten al gelijk maakt, is dan ook een regelrechte meevaller. Een slechte crossbal van Van Dijk belandt toevallig voor de voeten van Cody Gakpo, die een schitterende steekpass geeft op de doorgelopen Denzel Dumfries. De vliegende vleugelback is eerder bij de bal dan keeper Gavin Bazunu, waarop Peljto opnieuw een strafschop geeft.

Gakpo scoort (1-1) en even lijkt Oranje daarna een teken van herstel te geven. Donyell Malen krijgt een vrije kans na een overstapje van Xavi Simons, maar het is één van de zeldzame geslaagde aanvallen voor rust. Van Dijk mag van groot geluk spreken dat hij een vrije trap krijgt bij een verloren sprintduel met Idah, Ogbene krijgt een kans na nóg meer gepruts achterin.

Volledig scherm Cody Gakpo na zijn rake strafschop. © AFP

In de rust kan Ronald Koeman weinig anders dan ingrijpen. Met Wout Weghorst in de spits en Tijjani Reijnders als vervanger van de worstelende Wieffer speelt Oranje in de tweede helft in een soort 4-2-3-1 formatie met Xavi Simons als aanvallende middenvelder. Het leidt kort na rust eerst tot een goede kans voor Simons - en even later tot de voorsprong: 1-2.

Frenkie de Jong verstuurt een pass op de onvermoeibare Dumfries, die de bal voor het doel kopt, recht in de loop van invaller Weghorst, die beheerst scoort. Heel veel meer laat Oranje niet meer zien, maar in de problemen komt het ook niet meer. Dankzij de zege is het EK alsnog binnen handbereik.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Nog een minuut Nog een minuut te gaan. Mark Flekken met een lange uittrap. Nog even volhouden voor Oranje en dan is een grote stap richting plaatsing voor het EK 2024 in Duitsland gezet. Slecht schot van Wout Weghorst Oranje gaat slecht met alle ruimte om. Nu wordt er weer een kans verprutst door Wout Weghorst, die wel hard op weg is om de matchwinner te worden voor Oranje in Dublin. Nog twee minuten overleven.. Xavi Simons wordt vervangen door Steven Berghuis Daar is de laatste wissel bij Oranje. De Ierse stadionspeaker breekt zijn tong over de naam Berghuis, waarna hij met meer enthousiasme aankondigt dat er nog vijf minuten extra tijd bij gaan komen. De 49.000 fans van Ierland leeft nog een keer op, in de hoop dat die fanatieke steun nog de 2-2 oplevert. Jason Knight wordt vervangen door Sinclair Armstrong Matt Doherty wordt vervangen door Festy Ebosele Gele kaart voor Wout Weghorst Dribbel van Xavi Simons strandt Opnieuw strandt een lange dribbel van Xavi Simons. Er ligt nu heel veel ruimte op de helft van Ierland, maar Oranje profiteert daar nog niet van en dus blijft het spannend in Dublin. Krijgen we nog een Ierse storm voor het doel van Mark Flekken? Ronald Koeman mag zijn vijfde wissel nog toepassen. Wat gaat hij daar mee doen? Cody Gakpo wordt vervangen door Noa Lang Daar is de vierde wissel van Ronald Koeman. Noa Lang mag de laatste tien tot vijftien minuten spelen op linksbuiten, als vervanger van de moegestreden Cody Gakpo. Er zal veel ruimte liggen voor Lang, na de aanvallende wissels bij Ierland dat minimaal nog een punt wil pakken voor eigen publiek om uitzicht te houden op plaatsing voor het EK. Alan Browne wordt vervangen door Will Smallbone John Egan wordt vervangen door Jamie McGrath Donyell Malen wordt vervangen door Teun Koopmeiners Ronald Koeman kiest voor iets meer zekerheid in zijn ploeg voor het laatste kwart van de wedstrijd. Teun Koopmeiners komt erbij op het middenveld, Xavi Simons zal op rechtsbuiten verder gaan. Gele kaart voor Cody Gakpo Gele kaart voor Jason Knight James McClean wordt vervangen door Ryan Manning 1-2 Oranje! Goal van Wout Weghorst! Een prachtige goal van Oranje tien minuten na rust. Na een sublieme pass van Frenkie de Jong door de lucht geeft de goed diepgelopen Denzel Dumfries de bal met zijn hoofd perfect voor op Wout Weghorst. De ingevallen spits van Oranje werkt bij de eerste paal binnen en viert dat uitbundig met de 2500 Nederlandse fans achter het doel. Het is voor de spits uit Borne zijn zevende goal in 25 interlands. De 31-jarige aanvaller van TSG Hoffenheim ontvangt na afloop van het duel in Dublin de bijbehorende zilveren schaal uit handen van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. © Pro Shots / Erik Pasman Slap schot van Wout Weghorst Vier minuten na rust een snelle uitbraak van Oranje. Xavi Simons legt dertig meter af met de bal aan zijn voet en geeft die dan af aan linksbuiten Cody Gakpo. Die legt de bal terug op de meegesprinte invaller Wout Weghorst, maar de bal komt niet helemaal lekker bij hem en dus kan de spits van Hoffenheim slechts een slap rollertje met links produceren. Daar had veel meer in gezeten voor Oranje. © AP Tweede helft afgetrapt De bal rolt weer in het Aviva Stadium in Dublin, waar voor de start van de tweede helft nog wat supporters het veld op kwamen voor selfies met Virgil van Dijk en Xavi Simons. Vreemde taferelen, maar gelukkig kon de beveiliging redelijk snel ingrijpen. Mats Wieffer wordt vervangen door Tijjani Reijnders Daley Blind wordt vervangen door Wout Weghorst

