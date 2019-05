Wout Weghorst: Ik stap hier niet anders binnen

Keeper Verhulst heeft letterlijk de hand in tweede ‘nul’ in vier dagen

26 mei De strijd is nog niet gestreden, wist Hobie Verhulst maar al te goed. ,,Deze 0-0 is een gevaarlijke stand met het oog op de return.’’ In de Adelaarshorst wordt het dinsdag een hogedrukpan vol spanning en kansen in de absolute finale tussen Go Ahead Eagles en RKC.