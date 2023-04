Xavi Simons loopt verder uit, ook Steven Berghuis en Santiago Giménez gooien hoge ogen

De traditionele topclubs kenden een makkelijke speelronde en hadden in Xavi Simons, Steven Berghuis en Santiago Giménez de grote uitblinkers. Door zijn optreden tegen Excelsior waar vooral zijn puike assist op Fábio Silva in het oog sprong kreeg Xavi Simons een 7,5 waardoor hij zijn voorsprong in het algemeen op nummer twee Lars Unnerstall verder uitbreidde.