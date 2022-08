Xavi Simons of de sluwe Guus Til: ‘kleine Xavi’ solliciteert tegen FC Emmen naar basisplek bij PSV

Door Rik Elfrink



Alle kikkers in de kruiwagen houden, is in het betaald voetbal lastiger dan in een dierentuin. Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooij krijgt er de komende weken ongetwijfeld een zware kluif aan om al zijn spelers honderd procent tevreden te houden. Met name op het middenveld is er nogal wat concurrentie en solliciteren meerdere spelers naar een basisplek. Zaterdagavond deed Xavi Simons dat in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen, die PSV zonder grote problemen won (4-1).