Xavi Simons over Cody Gakpo, het WK en het duel met Sparta: ‘Ik snap dat ik werd gewisseld’

Xavi Simons hielp PSV aardig op weg met zijn openingstreffer in het gewonnen bekerduel met Sparta Rotterdam ( 1-2 ). ,,Op zulke situaties train ik veel”, doelt de aanvallende middenvelder op zijn goede loopactie. ,,Dit moet ik vaker zo doen. Daar zijn we mee bezig. Het was ook een mooie combinatie.”

Simons kreeg de bal uiteindelijk van Érick Gutiérrez, één van de uitblinkers bij PSV. Hij liet doelman Nick Olij met een geplaatst schot kansloos. Na de 0-2 van Noni Madueke leek de wedstrijd gespeeld, maar het werd nog even spannend toen Arno Verschueren een foutje van doelman Joël Drommel afstrafte.

PSV wist zaterdag in eigen stadion niet te winnen van Sparta (0-0) in de Eredivisie. ,,Ik speelde toen ook slecht”, erkent Simons. ,,Dat weet ik zelf ook. Gelukkig ging het nu beter”, stelt de middenvelder, die in de slotfase nog dicht bij de 1-3 was. ,,Ik werd naar beneden getrokken, maar wilde toch scoren. Daarom ging ik niet liggen. Daarna kreeg ik kramp. Ik snap dat ik werd gewisseld, want het seizoen is nog lang. Er komen nog veel mooie wedstrijden aan.”

Volledig scherm Xavi Simons viert zijn 1-0. © Pro Shots / Mischa Keemink

Voetballen in de regen en storm is weer even wennen voor Simons, na zijn avonturen met het Nederlands elftal op het WK in Qatar. De geboren Amsterdammer krijgt nog steeds een glimlach op zijn gezicht als hij aan zijn debuut tegen de Verenigde Staten wordt herinnerd.

,,Ik heb ook van veel mensen van PSV leuke berichtjes gekregen”, vertelt hij. ,,Ik heb veel geleerd op het WK. Ik heb gezien hoe spelers als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zo’n toernooi beleven. Zij verslappen niet en geven altijd 100 procent. Zulke ervaringen draag ik mee in mijn rugzak. Daar kan ik wel wat mee.”

Volledig scherm ROTTERDAM, 10-01-23, Stadium het Kasteel, Dutch cup, 2022 / 2023, Sparta - PSV (cup), PSV player Xavi Simons scores 0-1, PSV player Luuk de Jong © Pro Shots / Mischa Keemink

Simons wil ook een elftal gaan dragen, eerst bij PSV en later het Nederlands elftal. Bij zijn club uit Eindhoven is al een vacature na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool. ,,Ik gun hem die transfer echt, maar voor ons is het jammer”, beseft Simons. ,,Hij was zo belangrijk met al zijn doelpunten en assists. Maar we moet zonder hem verder. Het is niet anders.”