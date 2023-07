Yankuba Minteh laat zich zien bij start Feyenoord, kampioen hoopt op komst Luka Ivanusec

Trainer Arne Slot zag vrijwel al zijn internationals terugkeren op de club maar de trainer van Feyenoord liet ze nog niet in actie komen in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Op het veld van VV Smitshoek onder de rook van Rotterdam, was het voor het publiek nog zoeken naar spelers die straks in de competitie ook een rol van betekenis zullen spelen.

Voor de pauze kwamen Javairo Dilrosun, Igor Paixao, Ezequiel Bullaude, Danilo, Marcus Pedersen, Neraysho Kasanwirjo, aankoop Thomas van den Belt, Antoni Milambo, Mike Kleijn, Ramon Hendriks en keeper Timon Wellenreuther in actie. Na rust waren het vooral jeugdige spelers dat Slot moest laten zien hoever ze zijn deze zomer. Daar hoorde ook de van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh bij. De rechterspits uit Gambia liet zien razendsnel te zijn en over een passeeractie te beschikken. Bovendien gaf hij met flitsende acties ploeggenoten Nesto Groen en Leo Sauer grote kansen. Bovendien heeft hij lef. Toen Jaden Slory werd neergelegd wilde de Afrikaan zich ontfermen over de door Joey Kooij toegekende strafschop. Naoufal Bannis had de bal, Minteh vroeg er om en na een seintje van de bank mocht de huurling aanleggen en afdrukken: 3-1. (tekst loopt door onder de foto)

Toch zoeken Slot en directeur Dennis te Kloese naar een extra buitenspeler. De Kroaat Luka Ivanusec is een serieuze kandidaat. De speler die vorige maand nog met Kroatië tegen Oranje speelde in de halve finale van de Nations League, bleek bij Dinamo Zagreb als aanvallende middenvelder en als linkerspits prima uit de voeten te kunnen. Omdat de kans dat huurling Sebastian Szymanski niet terugkeert in de Kuip groot is, is Ivanusec een logische target voor Slot.



Feyenoord nam voor rust een 2-0 voorsprong via Danilo en Bullaude. PEC deed na rust iets terug toen spits Apostolos Velios raak kopte. Bij de club van voorzitter Simon Kelder was het door de hitte voor de ruim 2500 toeschouwers ook uitkijken naar hef einde. Feyenoord keert nog tweemaal terug bij de amateurclub om tegen Club Brugge en Union St. Gilles uit te komen. Dan zullen er internationals zijn teruggekeerd. Slot zag dat Thomas van den Belt makkelijk kon aanhaken en moet de potentie van Minteh hebben gezien. Dat laatste heeft geen invloed op de wens van de trainer om een buitenspeler van naam aan te trekken. Of Dinamo Zagreb het eerste miljoenenbod vanuit de Kuip accepteert, is nog wel afwachten.