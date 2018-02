Younes helpt Jong Ajax naar koppositie

Younes slalomde in de 22ste minuut langs drie man en schoot fraai raak. Invaller Victor Jensen maakte vlak voor tijd het andere doelpunt.



Younes verloor voor de winterstop zijn basisplaats in de hoofdmacht aan Justin Kluivert en was vorige week nog dicht bij een vertrek naar Napoli. Tegen Helmond Sport mocht hij ruim een uur ritme opdoen. Trainer Michael Reiziger kon de Duitser goed gebruiken. Dani de Wit, Noa Lang, Ché Nunnely, Kaj Sierhuis en Darren Sidoel spelen dinsdag met de hoogste juniorenploeg mee tegen Paris Saint-Germain in de Youth League.