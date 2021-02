Zaakwaarnemer vertrekkende Brobbey: ‘Hij maakt keuze op gevoel, we verwijten Ajax nul’

De keuze van Brian Brobbey om zijn aflopende contract niet te verlengen en over een paar maanden transfervrij de Johan Cruijff Arena uit te wandelen, heeft niets met Ajax te maken. Dat benadrukt José Fortes, de zaakwaarnemer die samen met Mino Raiola de belangen van het vertrekkende talent behartigt. ,,Dit is een keuze die Brian maakt op basis van zijn gevoel.”

Door Johan Inan



Ajax bracht aan het begin van de avond naar buiten dat het er ondanks verwoede pogingen en lange onderhandelingen niet in is geslaagd het contract van Brobbey, die dinsdag zijn negentiende verjaardag vierde, open te breken. Gevolg daarvan is dat de ambitieuze club een groot talent niet in Amsterdam ziet doorbreken en in het voorjaar transfervrij ziet vertrekken.

,,We verwijten Ajax nul”, stelt zaakwaarnemer José Fortes in een korte reactie. ,,Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis.” Of het besluit van speler en management dan verband houdt met de komst van recordspits Sébastien Haller? ,,Nee, ook niet. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax.”

Ajax hoopte bijna een jaar lang de toekomst van de sterke spits, die vorige week puntenverlies voorkwam tegen Willem II, aan de club te verbinden. Trainer Erik ten Hag nam Brobbey mee op trainingskamp in Oostenrijk en liet daar weten dat Ajax het plan had om het zelf opgeleide talent klaar te stomen voor het grote werk. Toen Brobbey zich door een blessure van Lassina Traoré vanaf het Champions League-duel met Atalanta Bergamo leek te mogen manifesteren als eerste spits, raakte hij door een harde botsing geblesseerd tot na de winterstop.

Eind oktober liet de spits van Jong Ajax na zijn trefzekere debuut in de hoofdmacht tegen Fortuna Sittard zelf nog weten dat een nieuw contract een kwestie van tijd was. Dat bleek een loze belofte, aangezien Ajax vandaag bekendmaakte niet langer op de krabbel van Brobbey te rekenen.

Daardoor gaat Brobbey in de zomer na elf jaar zijn geluk elders beproeven, weet Marc Overmars. ,,Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen”, zegt de technisch directeur op de officiële kanalen van Ajax. ,,Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen.”

Bryan Brobbey was bij zijn debuut in het eerste van Ajax direct trefzeker. © Pim Ras Fotografie