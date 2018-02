Zaalvoetbalkeeper Rozenbeek neemt afscheid bij Oranje met doelpunt

Oranje speelde in de Portugese kustplaats Albufeira een oefeninterland tegen Turkije. De ploeg van bondscoach Max Tjaden won met 5-3 van Turkije, waar gisteren al met 4-4 tegen was gelijkgespeeld in een eerste oefenduel. In zijn 85ste en laatste interland maakte doelman Rozenbeek vandaag zijn treffer voor Oranje. Eerder deed de doelman van FC Marlène uit Heerhugowaard dit al eens tegen Japan. ,,Het shirt van Oranje heeft iets magisch. Spelen voor je land is bijzonder. Ik heb het op de manier gedaan die bij mij past: met mijn hart. Het meten met de wereldtop was mijn allermooiste uitdaging. Het dragen van nummer 1 mijn grootste eer," laat Rozenbeek weten op Instagram.