Zaalvoetballers verliezen WK-kwalificatieduel

,,We doen nog mee tot en met het laatste duel tegen Albanië, maar we zitten nu wel in de wachtkamer en zijn afhankelijk van anderen", zei bondscoach Max Tjaden na het duel met de sterke Kazachen. Die hadden met de van oorsprong Braziliaan Douglas jr. een belangrijke man met drie treffers. De eerste viel al na 22 seconden.

Slechts de eerste twee landen plaatsen zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatie. Het WK is in 2020 in Litouwen.