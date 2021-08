‘Ze doen maar wat bij Feyenoord, ik mis een duidelijk plan voor de toekomst’

VOORBESCHOUWING GA Eagles kijkt na 1500 dagen afwezig­heid uit naar rentree in eredivisie, maar vreest zware avond tegen Heerenveen

12 augustus Nog één nachtje slapen en dan maakt Go Ahead Eagles zijn rentree in de eredivisie. Ruim 1500 dagen na de laatste verloren thuisbeurt tegen Sparta in mei 2017 wacht vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) de krachtmeting met Heerenveen. De Deventer ploeg zal vrijwel zeker starten met de formatie die vorige week ook het Belgische KMSK Deinze aan de kant schoof.