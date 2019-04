Zelfbewuste Kik Pierie droomde als 11-jarige junior al over Ajax

Waar de door Ajax begeerde Emmen-doelman Kjell Scherpen (19) onlangs werd verketterd door een deel van de harde kern omdat hij zich als kind op Twitter lelijk had uitgelaten over de Amsterdamse club, hoeft Pierie zich geen zorgen te maken dat hij zal worden achtervolgd door jeugdzondes. Als zelfbewuste speler van de D1 van SC Heerenveen vertelde hij voor de camera reeds hoe zijn carrière eruit moest gaan zien.

Dat eerste is hem inmiddels gelukt, want Pierie was donderdag in Amsterdam om zijn overgang naar Ajax te ronden. Nu nog afwachten of hij straks Frenkie de Jong achterna kan.