Zelfs PSV-directeur Gerbrands heeft geen zin in zalvende woorden van Ten Hag: ‘Wat is dit voor flauwekul?’

Door Johan Inan



‘Give the cup today to them’. Oftewel: ‘Geef de cup aan Ajax, vandaag’, foetert PSV-coach Roger Schmidt tegen de vierde official als arbiter Danny Makkelie, nadat het gejuich van Ajax-spelers al heeft geklonken, naar de middenstip heeft gewezen. De Duitse coach slaat in zijn emotie niet voor het eerst wild om zich heen. In de slotfase van de voorgaande editie wierp hij na een late penalty voor Ajax een blik omhoog naar de box met bestuurders: ‘So this is how you buy your titles’, beet hij hen toe.