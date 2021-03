Zeljko Petrovic en het gevecht tegen de beeldvorming: ‘Deze slijmbal heeft stiekem best wel wat bereikt’

Oranje komt met Qa­tar-statement: ‘Dat hebben we gisteren besloten’

26 maart Het Nederlands elftal gaat zaterdag rond de thuiswedstrijd tegen Letland aandacht vragen voor de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Die werken daar volgens mensenrechtenorganisaties onder zeer slechte omstandigheden aan onder meer de stadions voor het komende WK. ,,Ik kan een primeurtje geven. We gaan wat doen in die richting. Wat het is? Dat zien jullie morgen”, zei Matthijs de Ligt vrijdag na de training.