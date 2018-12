Zeneli dirigeert Heerenveen naar eerste thuiszege sinds 18 april

Door Sander de Vries Door de overwinning staat Heerenveen voorlopig in het linkerrijtje van de eredivisie. Maar bovenal zorgde de eerste driepunter in het Abe Lenstra-stadion voor enorme opluchting. Grote man bij Heerenveen was Arber Zeneli. De vleugelaanvaller, vorige week ook al uitstekend op dreef was bij het nationale elftal van Kosovo, vormde een continue plaag voor de defensie van Fortuna Sittard.

Zeneli was vroeg in de wedstrijd al trefzeker, maar zijn doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. Korte tijd later had hij een strafschop moeten hebben. Scheidrechter Joey Kooij zag echter geen overtreding. Dat was wél het geval meteen na rust. Zeneli passeerde twee verdedigers van Fortuna en werd vervolgens onderuitgehaald in het strafschopgebied. Hij nam zelf de penalty en zorgde daarmee voor de 2-0 van Heerenveen.