Zeneli draagt goal op aan overleden opa

Stormachtige ontwikkeling ‘Feyenoord heeft met Dumfries echt zitten slapen’

23:30 Als de wind een beetje gunstig stond, kon hij de Kuip horen juichen vanuit zijn slaapkamer. Morgen speelt de in Barendrecht opgegroeide Denzel Dumfries (22) in het Rotterdamse stadion. Niet met, maar tégen Feyenoord. Over de stormachtige ontwikkeling van de rechtsback van PSV.