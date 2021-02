Zestiende plek lijkt hoogst haalbare voor ADO na gelijkspel tegen RKC

Door Marijn Abbenhuijs



ADO begon nog veelbelovend aan de wedstrijd, wetende dat de vorige ontmoeting de eerste zege onder trainer Ruud Brood opleverde (0-1 in Waalwijk). Binnen een kwartier creëerde de Haagse ploeg twee grote kansen. Eerst kreeg Ricardo Kishna na een vlotte aanval een schietkans vanaf de linkerkant van het Waalwijkse doel. Zijn keiharde poging kwam op de onderkant van de lat.



Even later was Bobby Adekanye het eindstation van een snelle tegenstoot van ADO. Rechtsback Milan van Ewijk gaf een scherpe, lage voorzet. Adekanye schoot die al glijdend van dichtbij over. Na de goede openingsfase van de ploeg van trainer Ruud Brood kakte de wedstrijd in. Thijs Oosting dacht RKC halverwege de eerste helft nog wel op een 0-1 voorsprong te hebben gebracht, maar hij stond nipt buitenspel. Ook de VAR keek nog naar de beelden, maar draaide de beslissing van arbiter Jochem Kamphuis niet terug.