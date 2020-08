Zevental Feyenoord-talenten niet mee op trainingskamp door één positieve coronatest

Zekerheid­jes, maar ook twijfels: welke PEC Zwol­le-spe­lers staan er straks tegen Feyenoord?

17 augustus Een kleine maand voor de start van de competitie, thuis tegen Feyenoord, krijgt het elftal van PEC Zwolle enigszins vorm. Met name achterin. Op het middenveld en in aanvallend opzicht zweven de puzzelstukjes nog boven het bord. Zeker nu Rico Strieder mogelijk een tijd uit de roulatie is.