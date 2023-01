Zieke Ajacieden voeren race tegen klok voor topper tegen Twente: Schreuder hoopt op kwartet

Dat geldt niet voor Edson Álvarez, die zich woensdag als laatst in de ziekenboeg meldde. Een dag eerder haakte Jurriën Timber al af met griepverschijnselen. ,,Ik heb hem dinsdag gesproken. Toen leek het wat beter te gaan”, zei Schreuder, die door de breuk met Daley Blind en de blessure van Ahmetcan Kaplan al weinig spoeling in zijn defensie heeft en dan ook hoopt op een spoedige rentree van Timber. ,,Jurriën is een onbetwiste basisspeler die het prima doet. Die heb je wel nodig. De jongens in het centrum (Bassey en Rensch) deden het prima tegen Den Bosch. Dat neemt niet weg dat het voor ons belangrijk is dat Jurriën er weer bij is tegen Twente.”