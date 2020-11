Zieke Babel verlaat trainingskamp van het Nederlands elftal

Video Zo haalt Oranje alsnog de ‘Final Four’ van de Nations League

13:27 Oranje speelt vanavond en woensdag zijn slotduels in de tweede editie van de Nations League. Bij de eerste editie in 2018 won Nederland zijn poule met Duitsland en Frankrijk. Daarna verloor Oranje in een minitoernooi met vier teams (Final Four) uiteindelijk de Nations League-finale van Portugal in Lissabon (0-1).