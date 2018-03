Zielloos Willem II onderuit in Friesland

Van de Looi had zijn elftal flink gewijzigd ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen woensdag. Er verschenen in Friesland vijf andere spelers in de basis. De meest opvallende was Eyong Enoh, die in plaats van Pedro Chirivella vlak voor de verdediging speelde.



Dat pakte niet goed uit. Balverlies van Enoh leidde de 1-0 van Heerenveen in na 13 minuten. Lucas Woudenberg kreeg de kans om uit te halen van afstand en trof via de binnenkant paal, buiten bereik van keeper Mattijs Branderhorst - doel. Even later pakte de oud-Ajacied geel voor een overtreding op Arber Zenelli, die even later geblesseerd moest uitvallen.



Zielloos

Ook vlak voor de 2-0, direct na rust, liet Enoh zich makkelijk wegzetten. Waarna Reze Ghoochannejhad de trekker overhaalde. Niet dat Enoh, die zich in de 55ste minuut geblesseerd moest laten vervangen door Pedro Chirivella, de enige dissonant was bij Willem II. Niemand stak met z'n hoofd boven het maaiveld uit aan Tilburgse zijde. Bartholomew Ogbeche viel op door een mislukte omhaal, Kostas Tsimikas viel zomaar om op het moment dat hij de bal toegespeeld kreeg. In het laatste kwart van de wedstrijd mocht Mo El Hankouri in plaats van Jordy Croux nog proberen de meubelen te redden. Maar het lukte het zielloos ogende Willem II niet om een slotoffensief te ontketenen.



Volgend weekend komt titelkandidaat PSV op bezoek in Tilburg. De ontmoeting staat zaterdagavond om 19.45 uur op het programma.