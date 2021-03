Zij voetbalden of coachten nooit in een vol stadion: ‘We hebben thuis meer punten laten liggen’

Door Tim Reedijk



Kees van Wonderen (52) was nooit hoofdtrainer in een vol stadion, terwijl hij al 29 wedstrijden van Go Ahead Eagles coachte.

,,Ik hoor wel vaak verhalen over de chemie van de Vetkampstraat, ja. Dat was ook één van de redenen waarom ik naar Go Ahead Eagles wilde, naast de stabiele leiding en visie van de club. Dit is een bewogen volksclub met betrokken publiek. Beleving en emoties maken het voetbal, en ik kan het weten omdat ik jarenlang bij Feyenoord heb gespeeld. Lege stadions halen de romantiek wel weg. Het is wat klinisch.