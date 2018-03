Zij waren het vaakst aanvoerder van Oranje

Illustere captainsVirgil van Dijk moet nog wel even doorgaan als Oranje-aanvoerder wil hij Frank de Boer aflossen als recordhouder. Maar gezien zijn leeftijd - hij wordt in juli 27 jaar - is de top 10 niet onmogelijk.

Door Wietse Dijkstra



Top-10 aanvoerders

1. Frank de Boer 71x (112 interlands)

Leeftijd eerste keer: 25 jaar en 4 maanden.

Wesley Sneijder (133) en Edwin van der Sar (130) speelden meer interlands. Maar Frank de Boer was met afstand het vaakst aanvoerder van Oranje. Voor het eerste op 11 oktober 1995 in de uitwedstrijd tegen Malta (0-4) toen hij als 25-jarige Ajacied in de slotfase de band overnam van de gewisselde Danny Blind.

Volledig scherm Bondscoach Guus Hiddink bekijkt in 1997 vanaf de zijlijn de verrichtingen van Frank de Boer in duel met de Belgische aanvaller Luis Oliveira. © ANP

2. Ruud Krol 45x (83 interlands)

Leeftijd eerste keer: 24 jaar 6 maanden

Net als De Boer was ook Krol de eerste keer ‘slechts’ interim-aanvoerder. Op 10 oktober 1973, thuis tegen Polen (1-1) nam hij de honneurs waar voor de uitgevallen Johan Cruijff, de onbetwiste leider van Oranje. Pas toen Cruijff in 1977 stopte als international werd Krol de vaste aanvoerder.

Volledig scherm Ruud Krol in actie tijdens het WK van 1978 tegen Iran (3-0). © anp

3. Ruud Gullit 41x (66 interlands)

Leeftijd eerste keer: 23 jaar, 6 maanden

De enige Oranje-captain die een trofee omhoog mocht houden. Twee jaar voor het gewonnen WK van 1988 werd Ruud Gullit aanvoerder van het Nederlands elftal. Op 12 maart 1986, uit tegen Oost-Duitsland (0-1) werd hij de opvolger van Bennie Wijnstekers.

Volledig scherm Ruud Gullit bij het EK van 1988 tegen West-Duitsland. © anp

4. Harry Dénis 37x (56 interlands)

Leeftijd eerste keer: 27 jaar, 6 maanden

Droeg in Oranje de aanvoerdersband tussen 1924 en 1930 37 keer en was daarmee tot 1980 recordhouder (Krol nam het toen over). Wellicht was de sierlijke rechtsback van het Haagse HBS dat nog wel geweest als er in zijn net zo veel interlands waren gespeeld als tegenwoordig. Dénis had bovendien pech dat zijn loopbaan in Oranje vanwege de Eerste Wereldoorlog pas laat op gang kwam.

5. Edwin van der Sar 36x (130 interlands)

Leeftijd eerste keer: 28 jaar, 5 maanden

Bij afwezigheid van vaste captain Frank de Boer mocht Edwin van der Sar op 28 april 1999 (Nederland – Marokko 1-2) aan het ambt wennen. Keepte destijds nog bij Ajax. Werd ruim vijf jaar later de vaste aanvoerder van Oranje.

6. Johan Cruijff 34x (48 interlands)

Leeftijd eerste keer: 24 jaar, 7 maanden

Omdat Cruijff het al op zijn 30ste voor gezien hield als international, was hij ‘slechts’ 34 keer aanvoerder van Oranje. Op 1 december 1971, thuis tegen Schotland (2-1) droeg hij de band voor het eerst in het Nederlands elftal. Die knelde hem bepaald niet, want Cruijff scoorde als neo-captain al na vijf minuten.

Volledig scherm Johan Cruijff en Bjorn Nordqvist, de aanvoerders van Nederland en Zweden, schudden elkaar de hand voor aanvang het WK-duel in 1974. © anp

7. Ronald Koeman 33x (78 interlands)

Leeftijd eerste keer: 24 jaar, 7 maanden

Zijn debuut als captain van Oranje op 28 oktober 1987zal Ronald Koeman niet snel vergeten. Dat was in de beruchte interland tegen Cyprus (8-0), die na vanwege een vuurwerkbom moest worden overgespeeld. Koeman was alleen in zijn laatste twee jaar bij het Nederlands elftal (1993 en 1994) de vaste aanvoerder. In de periode daarvoor had hij concurrentie van Ruud Gullit en ook Marco van Basten.

8. Giovanni van Bronckhorst 33x (106 interlands)

Leeftijd eerste keer: 32 jaar, 0 maanden

De enige in de top-10 die pas na zijn 30ste aanvoerder van Oranje werd. Van Bronckhorst was al een gearriveerde speler – van Barcelona - toen hij op 7 februari 2007 in de thuiswedstrijd tegen Rusland (3-1) de band mocht dragen. Die droeg hij het laatst in de WK-finale van 2010.

Volledig scherm Aanvoerder Giovanni van Bronckhorst heeft gescoord voor Oranje bij het WK van 2010 tegen Uruguay. © Olaf Kraak

9. Puck van Heel 29x (64 interlands)

Leeftijd eerste keer: 29 jaar, 1 maanden

Samen met Dénis de enige vooroorlogse captain in deze top-10. Van Heel, voor het eerst aanvoerder op 20 mart 1932 (België – Nederland 1-4) was jarenlang recordinternational en in de jaren dertig het boegbeeld van Oranje en Feyenoord.

10. Cor van der Hart 26x (44 interlands)

Leeftijd eerste keer: 29 jaar, 4 maanden

Ook in de jaren 50 werden centrale verdedigers vaak tot aanvoerder gebombardeerd. Van der Hart, toen speler van Fortuna ’54, werd het op 26 mei 1957 (Oostenrijk – Nederland 3-2). Hij zou het tot zijn laatste interland - 30 april 1961 - blijven.