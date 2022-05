Zijn bus gaat niet naar Tirana, maar chauffeur Jan wel

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van volgende week woensdag, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Jan de Rek moest de kampioenswedstrijd in 2017 nog missen, maar woensdag is hij erbij.

Jan de Rek zag het zelf wel zitten. Helemaal met zijn spelersbus naar Tirana en daar de spelers van het vliegtuig naar het hotel rijden. En natuurlijk naar de Arena Kombëtare, waar woensdag de Conference League-finale tegen AS Roma wordt afgewerkt. En dan eventueel met de beker achter de voorruit.

De Rek, ooit seizoenkaarthouder en hartstochtelijk fan van Feyenoord en inmiddels sinds jaar en dag buschauffeur van Ringelbergtours en verantwoordelijk voor het vervoeren van de hoofdmacht van Feyenoord, had het de laatste jaren met enige jaloezie gezien. AEK Athene, Olympiakos Piraeus, AS Roma. Als ze in Rotterdam speelden, werden ze rondgereden in hun eigen spelersbus.

Voor de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille begin deze maand vond Feyenoord het tijd om die luxe ook voor hun spelers te regelen. De Rek reed moederziel alleen naar Marseille, overnachtte nog uit veiligheidsoverwegingen op zo’n honderd kilometer van de rauwe havenstad en moest toen de politie inlichten omdat er in de nachtelijke uren aanhangers van Marseille met vuurwerk rond de bus werden gesignaleerd.

Volledig scherm De spelersbus van Feyenoord komt aan voor de verloren kampioenswedstrijd op Woudestein tegen Excelsior. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

In Marseille zelf moest de bus worden weggemoffeld in de parkeergarage onder het Stade Vélodrome om wanhopig uit het zicht van de bloedfanatieke aanhang van de Fransen te kunnen blijven. Dat betekende wel dat De Rek, telkens als hij de spelers ging ophalen bij het Intercontinental Hotel om ze naar het stadion te brengen, dwars door de stad moest rijden. Het leverde middelvingers op. En klappen tegen de bus. En uiteindelijk nog stenen door de ruit ook.

De Rek reed op de ochtend na de luid bejubelde 0-0 de 1166 kilometers terug naar Rotterdam. Deze keer werd er bewonderend naar hem getoeterd. Door Fransen en landgenoten die eveneens op weg terug waren naar Nederland. Overal gingen duimen omhoog en werd er geklapt.

Zo gek als in 2017, toen hij bij aankomst voor de (verloren) kampioenswedstrijd op Woudestein zoveel rook en vuurwerk rond zijn bus zag dat hij letterlijk niets meer zag en doodsbang was over tenen van supporters te rijden, zal het nooit meer worden. Waren ze die dag maar kampioen geworden. Want bij de herkansing tegen Heracles in de Kuip, zat De Rek vanwege het veiligheidsprotocol bij zijn bus buiten het stadion. Hopend op een goede afloop.

,,De bus helemaal naar Tirana rijden, daar hebben we over nagedacht, maar het is echt te ver’’, zegt technisch directeur Frank Arnesen. Maar De Rek zal erbij zijn in de Arena Kombëtare, waar hij de kampioenswedstrijd in 2017 dus moest missen. ,,De mensen die altijd rond het team bivakkeren, die zijn er uiteraard bij in Tirana. Zoals het hoort’’, zegt Arnesen.