Ziyech en Van Persie gaan voor mijlpaal, Jaap Stam op recordjacht

NAC Breda - AZ (vrijdag, 20.00 uur)

Het dondert in Breda. NAC is sinds vorige week hekkensluiter van de eredivisie en nu komt ook nog AZ op bezoek. De Bredanaren verloren de laatste zes eredivisieduels van AZ en daarmee is de ploeg uit Alkmaar de minst favoriete tegenstander van NAC in de laatste jaren. De thuisploeg zal zich proberen vast te houden aan het feit dat de laatste drie thuisduels niet verloren werd. Maar om te winnen, moet je wel scoren en dat valt in 2019 niet mee met AZ als tegenstander. De formatie van John van den Brom incasseerde nog geen enkel tegendoelpunt.

Heracles Almelo - Ajax (zaterdag, 18.30 uur)

Ajax zint op revanche tegen Heracles Almelo. De Almeloërs wonnen namelijk de editie van vorig seizoen met 2-1 en eerder dit seizoen verraste Heracles ook nog eens met een 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff Arena. Dat Ajax dit keer wel wint, zou bepaald geen verrassing zijn. De ploeg van coach Frank Wormuth pakte in de laatste tien speelronden minder punten dan elk ander team: zes.

Hakim Ziyech zal in elk geval willen winnen met Ajax. Het zou na 184 eredivisiewedstrijden zijn honderdste eredivisiezege betekenen.

Heerenveen - PEC Zwolle (zaterdag, 18.30 uur)

Jaap Stam is op dreef met PEC Zwolle. De 66-voudig voormalig international van Oranje kan de tweede trainer ooit worden die zijn eerste vier eredivisieduels in dienst van PEC Zwolle winnend afsluit na Ron Jans in 2013. De 46-jarige coach zal zijn hoop daarbij mede vestigen op spits Mike van Duinen, die zijn tweehonderdste eredivisiewedstrijd kan spelen, en in zijn laatste drie duels drie keer scoorde én een assist afleverde.

Feyenoord - De Graafschap (zaterdag, 20.45 uur)

Een thuiswedstrijd tegen De Graafschap lijkt op papier niet de moeilijkst denkbare wedstrijd. Feyenoord verspeelde echter punten in vier van de laatste tien thuisduels met De Graafschap in de eredivisie en verloor liefst zeventien van de mogelijke 21 punten in de laatste zeven competitieduels met promovendi. Bovendien is Feyenoord onder Giovanni van Bronckhorst nooit echt op dreef in de eerste maanden na de winterstop. Feyenoord won onder Van Bronckhorst meer duels niet (G2, V12) dan wel (W12) in januari of februari en leed in deze twee maanden twaalf van de 26 eredivisienederlagen onder de vertrekkende trainer.



Robin van Persie gaat tegen de Superboeren in elk geval voor een mijlpaal: hij staat nu op 199 competitiegoals in totaal (96 voor Arsenal, 48 voor Manchester United, 25 voor Fenerbahçe en dertig voor Feyenoord).

VVV-Venlo - Willem II (zaterdag, 20.45 uur)

Willem II gaat tegen VVV op jacht naar de eerste overwinning in Venlo sinds 14 december 1991. Het zou een smetje zijn op het jubileumfeestje van VVV-coach Maurice Steijn, die voor de 150ste keer op de bank zit als coach in de eredivisie. Tot nu toe verloor hij pas één keer van Willem II.

Ook bij Willem II is een mooie grens in zicht. De Tilburgers staan op 1999 eredivisiegoals en kan de elfde club worden die de grens van tweeduizend goals passeert.

Fortuna Sittard - Excelsior (zondag, 12.15 uur)

Fortuna Sittard is thuis zeer sterk, terwijl Excelsior buitenshuis niet zo best presteert. Fortuna pakte dertien punten in de laatste zes thuiswedstrijden terwijl Excelsior de laatste drie uitwedstrijden verloor met liefst elf goals tegen. Desondanks zullen de Kralingers vertrouwen putten uit de laatste twee wedstrijden in de eredivisie, die werden met 2-1 en 2-0 gewonnen werden van respectievelijk Feyenoord en De Graafschap.

FC Emmen - ADO Den Haag (zondag, 14.30 uur)

Abdenasser El Khayati scoorde in de drie duels in 2019 nog niet en gaf ook nog geen assist. Nog nooit speelde de middenvelder vier eredivisiewedstrijden achter elkaar zonder goal of assist. Die negatieve reeks moet op bezoek bij FC Emmen verbroken worden. En er liggen kansen: FC Emmen kreeg voor het eerst sinds januari 2016 in vier opeenvolgende duels minstens twee doelpunten tegen (11 in totaal).

FC Groningen - Vitesse (zondag, 14.30 uur)

Als er één ding zeker is gebleken de laatste acht seizoenen, dan is dat Vitesse altijd wist te scoren in een uitduel met FC Groningen. Het duel tussen FC Groningen en Vitesse is bovendien een duel tussen de huidige club van Thomas Bruns en zijn oude club. In zijn eerste drie eredivisieduels voor FC Groningen was de middenvelder goed voor evenveel goals en assists (2 treffers, 1 assist) als in zijn laatste 31 competitiewedstrijden voor Vitesse (1 doelpunt, 2 assists).

FC Utrecht - PSV (zondag, 16.45 uur)

FC Utrecht verloor de laatste vier eredivisiewedstrijden en als we de statistieken moeten geloven is nummer vijf op komst. FC Utrecht verloor de laatste twaalf eredivisieduels met PSV. Het zou pas voor de derde keer in de geschiedenis zijn dat de Domstedelingen vijf wedstrijden op rij verliezen, net als in 1990 en 1996.