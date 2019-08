‘Ziyech kan spelen, anders neem ik hem niet mee’

Ziyech ging zaterdag in Venlo tegen VVV eerder naar de kant wegens een enkelblessure. Mazraoui ontbrak in Limburg zelfs vanwege knieklachten. De bedoeling is dat de Martokkanen straks eerst een training meemaken in Nicosia, voordat Ten Hag daadwerkelijk besluit of het duo inzetbaar is. ,,Ze hebben gisteren weliswaar aangepast getraind, maar ik verwacht voor morgen geen probleem bij hen.”



Quincy Promes en Kasper Dolberg ontbreken in de selectie. Promes viel in Venlo uit met een enkelblessure, Dolberg is bezig met een transfer. De Deense spits staat op het punt over te stappen naar de Franse club Nice, dat ruim 20 miljoen euro voor Dolberg wil betalen.