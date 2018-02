Ziyech mikpunt van kritiek na moeizame Ajax-zege op NAC

Ajax overtuigde geen moment in de saaie en slechte vertoning tegen NAC, maar de Amsterdammers wonnen wel met 3-1. Erik ten Hag had in zijn derde wedstrijd als trainer van Ajax voor dezelfde basiself gekozen, maar het elftal maakte geen beste indruk. Het was net genoeg om van NAC te winnen waardoor het gat op koploper PSV zeven punten blijft.

Door Daniel Dwarswaard



Maar de PSV-spelers zullen voor de televisie niet heel ongerust zijn geworden bij het bekijken van de concurrent. Het zwakke spel van Hakim Ziyech zorgde ervoor dat de creatieve speler van Ajax voor de tweede keer dit seizoen werd uitgefloten door het eigen publiek.



Ajax begon ook al slap en dat werd direct afgestraft. Eerst redde Andre Onana nog op een inzet van Giovanni Korte, maar een paar minuten later scoorde NAC alsnog via Thierry Ambrose. Ajax had de tijd nodig om van die klap te bekomen, maar binnen het halfuur was het Donny van de Beek die na een prima actie van Justin Kluivert raak kopte. Voor de middenvelder alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen. In de vorige absurde wedstrijd in Breda tegen NAC (0-8) maakte Van de Beek een hattrick.



Vlak voor rust zette David Neres na een sterke solo op techniek en doorzettingsvermogen Ajax op voorsprong. Maar na de pauze was het wel heel matig wat Ajax liet zien. In het spel zat weinig energie en dynamiek. NAC kreeg de kans om af en toe brutaal aan te vallen. Ambrose kreeg daardoor nog een goede schotkans, maar de Franse spits schoot tegen de rug van Van de Beek.



Ajax kon daarna de wedstrijd niet ruim voor tijd definitief beslissen, maar won dus wel. Precies Ziyech maakte in de blessuretijd een vrije trap en hij maakte daarna met gebaren duidelijk dat hij niet gediend was van het gefluit van het Amsterdamse publiek.



Woensdag wacht de uitwedstrijd tegen Roda JC. Ajax moet het dan doen zonder de geschorste Matthijs de Ligt.