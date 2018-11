Ziyech twee weken uit de roulatie met knieblessure

Hoogstoe­ven­beld nieuwe financieel directeur FC Twente

16:14 Martijn Hoogstoevenbeld (41) is per 1 december de nieuwe financieel en operationeel directeur van FC Twente. De Hengeloër is nu nog in dienst van de Rabobank, waar hij eindverantwoordelijk was voor het team Intensieve Begeleiding van de aangesloten Twentse Rabobanken. Hoogstoevenbeld zal in zijn functie rapporteren aan de nog te benoemen nieuwe algemeen directeur en lid zijn van het managementteam.