Zo blijft Ajax ‘snijdende pijn’ van latino’s voor: ‘Onder Van Gaal regeerde Nederlandse wet’

19 november Onder normale omstandigheden had­den ze nu vermoedelijk in de eredivisie gespeeld, De Graafschap en Cambuur. Vanavond treffen de nummers 1 en 3 in de eerste divisie elkaar. Coaches Mike Snoei en Henk de Jong over de ontmoeting: ,,Gaat een mooi potje worden.’’