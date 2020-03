Zo staan de Ajax-helden ervoor een jaar na het spektakel in Bernabéu

Vandaag een jaar geleden: Ajax knikkerde Real Madrid uit de Champions League door met 1-4 te winnen in de Spaanse hoofdstad. Een historische stunt, nadat de Madrilenen in Amsterdam met 1-2 wisten te winnen. Een jaar later bevindt Ajax zich in de hoek waar de klappen vallen. Geen Europees voetbal, geen beker en een titelstrijd waarin alles nog open ligt. Hoe staat het ervoor met de 11 spelers die vorig jaar in Bernabéu een heldenrol vertolkten?

Matthijs de Ligt

De jonge aanvoerder die week in, week uit liet zien waarom hij tot de beste verdedigers van de wereld behoorde. Ook Ronald Koeman kon niet om hem heen, wat hem de onbetwiste rechterhand maakte van Virgil van Dijk in het Nederlands elftal. In de zomer van 2019 maakte De Ligt de overstap naar De Oude Dame. Echter wist hij de lijn van Ajax nog niet door te zetten in Italië. Iedereen moest wennen aan de wisselvallige optredens van De Ligt, aangezien hij in Nederland een status had opgebouwd waarin hij uitblonk in stabiliteit. Van een vaste basisplaats kan de Nederlander in ieder geval nog niet spreken.

Volledig scherm Vreugde bij Ajax na uitschakelen Real Madrid in Champions League © ANP

Donny van de Beek

De felheid waarmee Van de Beek vorig seizoen binnen de lijnen stond, werkte aanstekelijk voor zijn team. Zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht fungeerde de ijverige middenvelder als motor van Ajax. Juist die werklust ontbreekt bij de huidige landskampioen, waarbij het Van de Beek dus ook niet lukt zijn team op sleeptouw te nemen. De fervente Amsterdamse middenvelder heeft al meerdere malen voor een transfer naar Real Madrid gestaan, maar tot op heden is er nog geen sprake van een officieel akkoord.

Noussair Mazraoui

Dit seizoen staat voor Mazraoui voornamelijk in het teken van blessures. In september miste hij door blessureleed een aantal wedstrijden en in februari was het weer raak. Vandaag de dag is hij nog steeds niet hersteld van de laatste blessure. Waar Mazraoui vorig seizoen een vaste kracht was in het elftal van Ten Hag, heeft de Marokkaanse Nederlander zijn basisplaats dit seizoen vaak moeten afstaan aan Sergiño Dest.

Volledig scherm Noussair Mazraoui verlaat geblesseerd het veld. © BSR Agency

Dusan Tadic

De man die de voetbalwereld doet verbazen met zijn prestaties, maar dit seizoen niet in positieve zin. De meest waardevolle speler die Ajax had vorig seizoen als het ging om doelpunten en assists. In 56 wedstrijden wist Tadic 38 keer het net te vinden en gaf hij 24 assists. Dit seizoen weet Tadic die cijfers niet te evenaren. In 41 wedstrijden heeft hij 14 goals achter zijn naam staan en 21 assists. De laatste wedstrijden is hij geen schim meer van de Tadic van afgelopen seizoen. Een individuele vormcrisis waar meerdere Ajacieden mee kampen momenteel.

Daley Blind

Tijdens de wedstrijd tegen Valencia liet Daley Blind heel voetballend Nederland schrikken: de verdediger zakte, helemaal uit het niets, in elkaar. Na onderzoek werd een hartspierontsteking ontdekt wat ervoor zorgde dat hij bijna twee maanden niet in actie kon komen. Nu hij weer minuten maakt, neemt dan ook niemand het hem kwalijk dat hij nog niet de oude is. 'Het brein’ van Ajax speelt onzeker en maakt foutjes die niet bij hem passen. De steunpilaar van vorig seizoen heeft het moeilijk en moet het vertrouwen terug weten te krijgen.

Volledig scherm Daley Blind tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. © BSR Agency

André Onana

De Kameroense sluitpost is eigenlijk de enige die zijn niveau van vorig jaar haalt. Ondanks dat hij een prima seizoen keept waarin hij 36 doelpunten tegen kreeg in 38 wedstrijden en 15 keer de nul wist te houden, gaat niet alles over rozen. Onana kreeg namelijk drie gele kaarten in Europa wat resulteerde in een schorsing. De uitwedstrijd tegen Getafe moest hij vanaf de tribune aanschouwen, waarmee hij zijn team zacht gezegd dupeerde.

Lasse Schöne

De Deen die maar liefst zeven seizoenen voor Ajax speelde, verwisselde de Amsterdamse club in 2019 voor het Italiaanse Genoa CFC. Waar hij bij Ajax goed was voor gemiddeld acht doelpunten en acht assists per seizoen, heeft hij nu in 23 wedstrijden twee goals en één assist op zijn naam staan. Voor de winterstop speelde Schöne alles, maar sinds de komst van de nieuwe trainer is hij niet meer verzekerd van een basisplaats. Of de Deen na dit seizoen bij Genoa blijft, is nog maar de vraag. Voorlopig verkeert zijn ploeg op een plaats die aan het eind van het seizoen directe degradatie zou betekenen.

Hakim Ziyech

De beste speler van Ajax - en misschien wel van de eredivisie - is bezig aan zijn laatste wedstrijden in Nederland. In de zomer verkast de Marokkaans international naar Chelsea. Gek genoeg lukt het de creatieve buitenspeler de laatste weken niet om beslissend te zijn. Als het gaat om de speler die Ajax op basis van individuele kwaliteiten uit de put moet krijgen, zijn alle ogen op hem gericht. Wellicht dat de perikelen rondom zijn kuit ten grondslag liggen aan het feit dat ook hij zijn niveau momenteel niet haalt. Of heeft Ziyech ook gewoon een goed draaiend team om zich heen nodig om uit te blinken?

Volledig scherm Hakim Ziyech in duel met AZ-aanvaller Calvin Stengs. © BSR Agency

David Neres

Om Ten Hag te citeren: ‘een fitte Neres speelt altijd’. Met zijn snelheid en creativiteit is de Braziliaanse aanvaller een belangrijke schakel voor Ajax. Door een knieblessure zit Neres al maanden gedwongen op de tribune, wat een behoorlijke aderlating is voor zijn team. De ‘baltovenaar’ zorgt niet alleen voor dreiging aan de bal, maar ook zonder bal is hij belangrijk. Voor jongens als Van de Beek en Tadic creëert hij ruimte, daarnaast fungeert hij als eindstation van de steekballetjes van Ziyech. Een fitte Neres was van grote waarde geweest voor dit Ajax.

Frenkie de Jong

Een jongensdroom die werkelijkheid werd: de transfer van Ajax naar FC Barcelona. Zijn carrière bij de Spaanse grootmacht begon veelbelovend. Hij speelde veel, kreeg positieve reacties en als het wat minder ging, vond iedereen dat meer dan normaal. Hij is nog jong en moet wennen aan de cultuur van het land, de speelstijl van de club en de rol die hij toegewezen kreeg. Echter neemt de kritiek op het spel van De Jong nu wel toe in Spanje. Volgens Spaanse critici is de Frenkie van Barça nog lang niet de Frenkie die hij bij Ajax was. Voorlopig speelt hij nagenoeg alles, dus hoeft de middenvelder zich nog geen zorgen te maken.