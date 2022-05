Zo verloor Feyenoord de finale van AS Roma, bekijk ook alle reacties

Chaos in Almelo na degradatie Heracles: technisch directeur en voorzitter per direct weg

Heracles Almelo en Tim Gilissen nemen afscheid van elkaar. De uit de eredivisie gedegradeerde club laat weten dat er ,,in goed overleg” is besloten om niet met elkaar verder te gaan. Gilissen was sinds 2019 technisch directeur in Almelo.

