Zo werd de promotie van De Graafschap gevierd

Grote vreugde op Vijverberg: 'Superslech­te wedstrijd, maar wat maakt het uit?'

18:55 Henk de Jong werd in 2013 kampioen van de Jupiler League met Cambuur. Vandaag promoveerde hij met De Graafschap opnieuw naar de eredivisie na de 2-1 zege op Almere City op De Vijverberg in Doetinchem. ,,Dit was de allerslechtste wedstrijd die we dit seizoen gespeeld hebben, maar wat maakt het uit?"