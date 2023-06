Zo wil Oranje een derde nederlaag in vier duels onder Ronald Koeman voorkomen

Voor arbiter Nicolet Bakker uit Harderwijk is het genoeg geweest: ‘Tegen mij zeggen ze geen klootzak of lul’

Van duels op Trinidad & Tobago tot in Azerbeidzjan en van twee wedstrijden betaald voetbal tot de derby in Spakenburg. Het leven van Nicolet Bakker (39) uit Harderwijk stond dik twintig jaar in het teken van arbitrage. Met succes. Al had het ook zomaar anders uit kunnen pakken.