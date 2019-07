Zo wil PSV Ajax bijhouden

Door Maarten Wijffels



De zondagtraining in Verbier loopt op zijn eind en Armindo Bruma, Toni Lato en Ibrahim Afellay worden nog even extra afgeknepen. Met zijn drieën werken ze in de brandende zon een parkoers af. Vijftig meter sprinten, voorzet geven, afwerken op doel en daarna steeds meteen omschakelen en weer volle bak sprinten.



Als je kijkt naar de kwaliteit die op papier rondloopt bij deze oefening, dan praat je over een Portugese international/aanvaller met ervaring in de top van de Bundesliga. Over een linksback die vijftien jaar werd opgeleid bij Valencia en al wedstrijden speelde in de Primera División van het kaliber Barcelona-uit. En over een 53-voudig Oranje-international met ervaring in Engeland en Spanje, die nu als routinier op het oude nest is teruggekeerd.