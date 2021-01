Zo worden Nederlandse toptalenten gewogen door Bayern, Barça en Juve

Oud-voetbal­trai­ner Henk de Jonge (74) overleden

12:19 Voormalig voetbaltrainer Henk de Jonge is vorige week op 74-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn oud-club SC Cambuur bekend gemaakt. De geboren Amsterdammer had in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ook Willem II en NAC onder zijn hoede.