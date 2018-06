Zó ziet het Oranje van Koeman eruit

Aké maakt met kopbal histori­sche treffer voor Oranje

5 juni Met een rake kopbal knikte Nathan Aké het Nederlands elftal naar een gelijkspel tegen Italië (1-1). ,,Ik hoorde net dat dit het eerste doelpunt van Nederland op Italiaanse bodem was sinds 1928. Dat is wel even geleden. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar het is wel mooi."