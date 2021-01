Zoet is bij Spezia bijna klaar voor deel twee van zijn carrière: ‘Ik heb nog heel veel jaren te gaan’

Henk de Jong over turbulent 2020: ‘Afscheid nemen van een 16-jarige jongen doet ongekend veel pijn’

29 december Voor Cambuur-trainer Henk de Jong (56) voelde het door corona mislopen van promotie met zijn club ‘als de grootste schande in de Nederlandse sportgeschiedenis’. Maar hij had in 2020 veel belangrijkere zaken aan zijn hoofd, na de roofmoord op de 16-jarige zoon van goede vrienden.