Zoet is weer klemvast bij PSV na zwakke start van het seizoen

Door Maarten Wijffels



In het laatste kampioensjaar van PSV rekende hij eens uit hoeveel punten hij had gepakt voor zijn ploeg. ‘Dan kom je aan een stuk of zes’, zei Jeroen Zoet destijds. En toen was het nog maar half november in het seizoen 2017/2018.



Nu zit de keeper nog niet op dat aantal. Maar Zoet (28) groeit wel weer toe naar de vorm die hij had in dat seizoen, dat hij later ook zou typeren als zijn meest constante jaar onder de lat.



Deze zomer was zijn start moeizaam. In juli en augustus incasseerde de elfvoudig international cruciale tegentreffers die houdbaar waren. Schoten van grote afstand tegen onder meer FC Basel en FC Twente. In zijn eerste zeven optredens hield Zoet ook maar zes van de in totaal veertien inzetten van tegenstanders uit zijn doel. De rest vloog binnen. Het gevolg: kritiek en sluimerende discussie of PSV geen kee­perswissel nodig had.



Maar inmiddels is het weer stil. Zoet heeft zich herpakt. En zelfs zo overtuigend dat een mager reddingspercentage van 43 naar 84 procent is gestegen over de laatste zeven duels. Bijna een verdubbeling dus, zo wijzen cijfers van databedrijf Opta uit.