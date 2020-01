Zoet keert terug in Eindhoven met moeizame bekerzege: ‘Wat is gebeurd, laat ik achter me’

Jeroen Zoet keerde dinsdagavond voor even terug als doelman in Eindhoven. Met FC Utrecht won hij - na verlenging - met 1-2 van FC Eindhoven, dat zich kranig weerde. ,,Uiteindelijk hebben we ons doel bereikt en gaan we door naar de volgende ronde. Dat is het belangrijkst”, zei Zoet er zelf over.

Hij maakte vrijdag al zijn debuut voor FC Utrecht in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (3-3) en speelde nu opnieuw. Dat is ook precies waarom Zoet een transferverzoek indiende bij PSV: hij wil minuten maken met het oog op het EK. Over zijn verstandhouding met Ruud Hesp en het afgelopen halfjaar bij PSV, wilde hij het niet meer hebben. ,,Ik zit nu bij FC Utrecht en ben blij dat ik hier mag spelen. Alles wat is gebeurd, laat ik achter me. Ik kijk vooruit”, zei Zoet in de catacomben van het Jan Louwers Stadion, waar dinsdag 1.678 mensen zaten.

In dat stadion beleefde FC Utrecht een moeizame avond en had het zomaar kunnen verliezen van FC Eindhoven. Zoet vond dat FC Utrecht het in de eerste helft aan zichzelf te wijten had dat het zo lastig ging tegen de eerstedivisionist; na rust ging het tempo omhoog en werd de 1-0 achterstand uiteindelijk ook weggepoetst door een doelpunt van Issah Abbas. ,,Het is onnodig dat je die verlening nog nodig hebt”, stelde Zoet.

