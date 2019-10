Zoet mist na ruim een jaar weer wedstrijd van PSV, Hendrix nog onzeker

Jorrit Hendrix is onzeker voor het duel. Hij viel donderdag uit in de wedstrijd tegen Rosenborg. ,,We bepalen zaterdag na de laatste training of hij zondag kan spelen‘’, zei Van Bommel daarover. ,,Ik heb een brede selectie tot mijn beschikking en dat is prettig. We spelen een flinke hoeveelheid wedstrijden in een kort tijdsbestek.” Bij PSV is Érick Gutiérrez weer fit en hij zou de plek van Hendrix weer kunnen innemen.



Van Bommel kan wegens blessures al langer niet beschikken over Gastón Pereiro, Sam Lammers en goalie Yanick van Osch.